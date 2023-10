Teilen: Enrico Tanuwidjaja, Wirtschaftswissenschaftler bei der UOB Group, und Sathit Talaengsatya, Ökonom, bewerten die kürzlich veröffentlichten Inflationszahlen in Thailand. Wichtigste Ergebnisse Thailands Gesamtinflation verlangsamte sich im September weiter auf 0,3% im Jahresvergleich, verglichen mit 0,88% im August, was in erster Linie auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...