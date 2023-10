Der SMI schliesst um 0,33 Prozent fester bei 11'038,30 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Doch die Erholung hat im Handelsverlauf etwas an Schwung eingebüsst, und die Höchstwerte konnten am Schluss nicht gehalten werden. Dabei verdankte der Leitindex SMI seine Kursavancen hauptsächlich den SMI-Schwergewichten. Die Anleger hätten sich wegen des Kriegs im Nahen Osten zudem eher vorsichtig verhalten.

