The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.10.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2023

ISIN Name

CA22608C2022 CREST RESOURCES INC.

CA38940L1067 GRAYCLIFF EXPLORATION LTD

CA56389K1084 MANNING VENTURES INC.

DE0005408116 AAREAL BANK AG

IE00BHZKHS06 L+G-L+G US EN.INF.MLP

US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01

US78396V1098 SCWORK CORP. DL-,01

US9837FR1002 SPRUCE POWER HOLDING CORP

