Valneva wird im 4. Quartal 2023 auf mehreren wissenschaftlichen Konferenzen Vorträge über die von Moskitos übertragene Krankheit Chikungunya halten. Bei der IDWeek, dem jährlichen Treffen der Infectious Diseases Society of America (IDSA), wird Valneva eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Chikungunya is an Increasing Global Threat: The Need for Better Protection" unterstützen, die am 14. Oktober 2023 um 18:00 Uhr EDT in Boston, Massachusetts stattfindet. Auf dem American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) 2023 Annual Meeting in Chicago, Illinois, wird Valneva zwei Präsentation über Chikungunya halten (um 11:00 Uhr bzw. um 12:15 Uhr CDT). Auf dem World Vaccine Congress Europe der vom 16. bis 19. Oktober 2023 in Barcelona, ...

