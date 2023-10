The Real Green Food Co., ein spanisches Unternehmen für Pflanzenprodukte, führend in dem Anbau und der Vermarktung von frischen Pilzen, präsentierte auf der Messe Fruit Attraction seine neue Marke für frische Zuchtpilze: The Real ChampiON. Gastgeber der Veranstaltung war Eneko Fernández, Gewinner von MasterChef 11. The Real ChampiON ist ein Bekenntnis zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...