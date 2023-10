Der Baustoffkonzern erhielt drei positive Analystenkommentare an einem Tag, als Vorgriffe vor dem nächsten Zahlentermin am 2. November. Die UBS blieb bei ihrem Kursziel 84 €, denn in diesemGeschäftsjahr werde voraussichtlich das obere Ende der angepeilten EBIT-Spanne erreicht. JEFFERIES erhöhte von 97,60 auf 97,80 € und verwies ebenfalls darauf, dass die Zielspanne im hohen Bereich getroffen wird. In Schwung komme die Aktie wohl erst dann, wenn Neues zum Thema Kohlendioxideinlagerung veröffentlicht wird. Drittens: JPMORGAN bestätigte das Kursziel 85 € mit Hinweis auf 14 % Ergebnissteigerung bei 6 % weniger Absatzvolumen. Unser Fazit: Alles passt gut zur Position der AB (13/23) mit Ziel 90 €.



