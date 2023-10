© Foto: Emmanuele Contini - picture alliance/NurPhoto/Emmanuele Contini



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q2-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q4-Umsatz 13:00 Uhr, USA: Walgreens Boots Alliance, Jahreszahlen Deutschland: Dermapharm, Capital Markets Day Deutschland: Mutares, Capital Markets Day Schweiz: VAT, Q3-Umsatz USA: Fastenal, Q3-Zahlen Tipp der Woche l: Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes elf bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen …