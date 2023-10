Die Rohölpreise verzeichneten seit Mitte Juni einen rasanten Anstieg.Marktkommentar von Maurizio Porfiri, CIO, CAT Financial Products Die Rohölpreise verzeichneten seit Mitte Juni einen rasanten Anstieg. Die Preise für die an der New York gehandelten WTI-Crude Oil Futures Kontrakte stiegen kontinuierlich von USD 67 auf einen Höchststand von USD 95 pro Barrel Ende September. Nach einer Konsolidierung in der ersten Oktoberwoche auf USD 81 pro Barrel steigen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...