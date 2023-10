Mit zaghaften Avancen setzt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst seine am Dienstag eingeschlagene Aufwärtsbewegung fort.Zürich - Mit zaghaften Avancen setzt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst seine am Dienstag eingeschlagene Aufwärtsbewegung fort. Allerdings erweisen sich die Schwergewichte nach dem stützenden Vortag aktuell als Bremsklötze. Gestützt würden die Märkte von den fallenden Renditen am Anleihenmarkt, die der Stimmung einen positiven Booster verabreichten, heisst es am Markt.

