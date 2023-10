Kapazitätsmärkte sind nach Ansicht der Monopolkommission am besten geeignet, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das findet auch der BDEW, der schnell Klarkeit über die Kraftwerksstrategie des Bundes haben will. Die Monopolkommission hat sich für Kapazitätsmärkte ausgesprochen, um die künftige Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Diese Empfehlung des Expertenrates steht im Zusammenhang mit der erwarteten Kraftwerksstrategie des Bundeswirtschafts- und -klimaministerium. ...

