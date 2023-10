DJ PTA-News: Teleservice AG: Erklärung des Vorstandes im Zusammenhang mit dem aktuellen Betrugsfall und Ausblick

München, den 12.10.2023 (pta/12.10.2023/11:20) - Im Zusammenang mit der am heutigen Tage veröffentlichten Mitteilung zum Betrugsfall der Teleservice Holding AG, nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

* Über den tatsächlichen Schaden kann aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahren noch keine konkrete Summe genannt werden, es wird aber von einer mittleren 6-stelligen Summe ausgegangen. * Gleichzeitig werden mit sofortiger Wirkung neue Sicherheits- und Überwachungsmechanismen zur Prävention implementiert. Eine Wiederholung ist damit ausgeschlossen. * Die Liquidität der Teleservice-Gruppe ist davon nicht wesentlich beeinträchtigt, die liquiden Mittel gewährleisten einen normalen Geschäftsbetrieb. * Das operative Geschäft der Teleservice- Gruppe läuft über Plan, es wird weiterhin mit einem guten 2-stelligen Umsatzanstieg für 2023 und die nächsten Jahre gerechnet. Das Unternehmen befindet sich in einer starken Wachstumsphase und gewinnt viele neue Kunden. Auch der Ausblick für 2024 ist bereits durch einen starken Auftragsbestand mit einem deutlichen Umsatzplus abgesichert.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

