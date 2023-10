Die Analysten von First Berlin Equity Research bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 8,9 Euro für Valneva. "Sowohl der Umsatz in Q2/23 als auch das bereinigte EBITDA lagen über unseren Prognosen und den Konsensprognosen, und das Management hat seine Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr von EUR130 Mio. bis EUR150 Mio. bekräftigt, was bedeutet, dass der bisherige Höchststand von EUR129,5 Mio. (2019) vor der Pandemie übertroffen werden wird", kommentieren die Analysten, die der Meinung sind, dass die Zulassung des Chikungunya-Impfstoffs VLA1553 eine Kursrallye auslösen wird.

