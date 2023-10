Das Pay-Tech-Unternehmen Nexi Schweiz AG engagiert sich ab diesem Jahr für die beiden Branchen-Awards Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps.Zürich - Das Pay-Tech-Unternehmen Nexi Schweiz AG engagiert sich ab diesem Jahr für die beiden Branchen-Awards Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps. Best of Swiss Apps und Best of Swiss Web freuen sich, Nexi als neuen Partner für die kommenden drei Jahre begrüssen zu dürfen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Spitzenleistungen in der schweizerischen App- und Web-Entwicklung...

