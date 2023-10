Energiespeicher aus gebrauchten Elektroautobatterien bieten gute Chancen, um flächendeckend in Deutschland Strom zu speichern anstatt ihn abzuregeln. Wie die Speicher Kommunen unterstützen können, untersucht die Agentur Erneuerbare Energien mit Partnern in einem Forschungsprojekt. Die Agentur für erneuerbare Energien (AEE) untersucht in einem Hintergrundpapier, wie Second-Life-Batterien die Energiewende in Kommunen voranbringen können. Solche Energiespeicher böten laut AEE die Flexibilität, überschüssigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...