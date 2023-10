Qcells hat seine Eigentümerschaft an dem Partnerunternehmen CE und der gemeinsam entwickelten LECO-Technologie bekanntgegeben. Das Unternehmen will sein geistiges Eigentum außerdem gegen etwaige Patentverletzungen verteidigen. Die koreanisch-deutsche Hanwha Qcells gibt die Übernahme von Cell Engineering (CE) und deren Technologie Laser Enhanced Contact Optimization (LECO) bekannt. Beide Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren bereits zusammengearbeitet. Währenddessen habe man die Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...