Nach den USA: Die Telekom möchte nun auch in Deutschland Stellen abbauen, und das trotz Neukunden auf Rekordniveau. So reagiert die Aktie. Stellenabbau für Kostensenkung Die Deutsche Telekom will Stellen abbauen. Mit dem Sparprogramm, unter dem Namen "Booster" will das Unternehmen eigenen Angaben nach Kosten sparen. Betroffen ist dabei wohl in erster Linie die Zentrale in Bonn; um wie viele Stellen es sich genau handelt, ist noch unklar. Erst im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...