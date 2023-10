Noch kommt das Repowering alter Windenergieanlagen erst allmählich in Fahrt. Dabei fallen 18 GW Leistung bis 2028 aus der EEG-Förderung. Der BWE sieht die Bundesländer in der Pflicht. Der Bundesverband Windenergie (BWE) sieht das Potential zur Repowering von bestehenden Windenergiestandorten als noch sehr wenig genutzt an. Das sagte der BWE anlässlich der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen 2023 zum Zubau der Windenergie in Deutschland."Repowering nimmt zwar langsam Fahrt auf, bleibt aber weiter unzureichend", ...

