Elon Musk ist bekannt dafür bei seinen vollmundigen Äußerungen und Versprechungen sowohl in der Öffentlichkeit als auch über alle möglichen Social-Media-Kanäle hin und wieder über das Ziel hinauszuschießen. Das könnte sich nun rächen, hier die Details. Die Äußerungen von Elon Musk in der Vergangenheit zum autonomen Fahren und im Bezug auf die Sicherheit des Tesla-Autopiloten haben laut dem Handelsblatt ein juristisches Nachspiel. So habe eine Großkanzlei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...