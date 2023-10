Geldgeber sind die Hauptaktionärin EW Höfe AG sowie die 100 Mitglieder zählende Energiegenossenschaft Ausserschwyz.Galgenen - Energie Ausserschwyz hat eine Kapitalerhöhung von 25,5 Millionen für die Ausweitung ihres Fernwärmenetzes in den Bezirken March und Höfe abgeschlossen. Erstes Ziel ist ein beschleunigter Leitungsausbau in Richtung Pfäffikon SZ. Energie Ausserschwyz hat in einer Medienmitteilung das Ergebnis einer Ende September abgeschlossenen Kapitalerhöhung von 25,5 Millionen Franken zum Ausbau des...

Den vollständigen Artikel lesen ...