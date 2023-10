Atlanta (ots/PRNewswire) -Die Vertragsverlängerung sieht vor, dass Tragflächenhäute, Platten und Bleche von Novelis-Standorten in Koblenz, Deutschland, und Zhenjiang, China geliefert werden.Novelis, ein führender Anbieter nachhaltiger Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings, gab heute die Verlängerung seines Vertrags mit Airbus bekannt. Mit diesem Vertrag wird eine erfolgreiche, kooperative Beziehung, die seit mehr als 30 Jahren anhält, verlängert."Die Vereinbarung stärkt die langfristige Partnerschaft zwischen Novelis und Airbus und veranschaulicht unsere führende Rolle bei der Bereitstellung innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen für die kommerzielle Luftfahrtindustrie", so Steve Fisher, Präsident und CEO von Novelis Inc. "Wir freuen uns, weiterhin mit Airbus zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Entwicklung wertvoller Produkte an unseren Standorten Koblenz und Zhenjiang voranzutreiben."Novelis wird Airbus mit Platten und Blechen sowie Tragflächenhäuten speziell für die A320-Flugzeugfamilie beliefern. Tragflächenhäute sind besonders stark beanspruchte Produkte, die eine Vorbearbeitung für lange Bauteile und spezielle Legierungen erfordern, um die anspruchsvollsten Normen in der Flugzeugindustrie zu erfüllen."Unsere Anlage in Zhenjiang ist gut gerüstet, um den Bedarf an Tragflächenhäuten zu decken, wofür hochwertigste Materialien und eine präzise Bearbeitung erforderlich sind", erklärte Johan Petry, Vizepräsident für Luft- und Raumfahrt- und Industrieplatten bei Novelis. "Wir sind stolz, dass wir über diese Art von Fachwissen und die Infrastruktur sowie das Know-how und die Kapazitäten in Koblenz verfügen, um weiterhin hochwertige Aluminiumprodukte an Airbus zu liefern."Novelis ist der einzige Lieferant, der Aluminium-Flachwalzprodukte für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowohl in Europa als auch in Asien herstellt. Die Standorte des Unternehmens in Zhenjiang und Koblenz verfügen über alle erforderlichen Zertifizierungen, um die Luftfahrtindustrie vollständig zu beliefern.Informationen zu NovelisNovelis Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu formen. Wir sind globaler Marktführer in der Fertigung innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen und der weltweit größte Wiederverwerter von Aluminium. Unser Ziel ist es, der führende Anbieter kohlenstoffarmer, nachhaltiger Aluminiumlösungen zu sein und durch Kooperationen mit unseren Zulieferern und Kunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobilindustrie, der Getränkedosenherstellung und anderer Fachindustrien in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 18,5 Mrd. US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem Branchenführer für Aluminium und Kupfer, und führt die Metallsparte der Aditya Birla Group an, einem multinationalen Mischkonzern mit Sitz in Mumbai. Weitere Informationen finden Sie auf novelis.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542580/Novelis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novelis-unterzeichnet-vereinbarung-zur-ausweitung-der-zusammenarbeit-mit-airbus-301954887.htmlPressekontakt:Europa,Maike Machholz,Senior Marketing Communications Specialist,+49 162 306 7567,maike.machholz@novelis.com; Weltweit,Julie Groover,Senior Director,Corporate Communications,+1 404 316 7525,julie.groover@novelis.comOriginal-Content von: Novelis Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56679/5624585