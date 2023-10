Anfang Oktober drohte die E.on-Aktie aus der monatelangen Seitwärtsbewegung nach unten auszubrechen. Im freundlicheren Marktumfeld hat sich das Bild inzwischen wieder aufgehellt. Der DAX-Titel notiert im Bereich der 11-Euro-Marke. Derweil will der Versorger die Investitionen in den Ausbau seiner Energienetze erhöhen.Das Investitionsvolumen werde weiter steigen, sagte E.ons Netzvorstand Thomas König am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im brandenburgischen Biesenthal. Der Manager schränkte ein, ...

