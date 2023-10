Der Inflationsrückgang gerät ins Stocken. Dies liegt vor allem an auslaufenden Basiseffekte im Bereich der Energiepreise, die in den Frühjahrs- und Sommermonaten die Teuerungsrate deutlich gesenkt haben.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Inflationsrate bleibt im September stabil, die Kerninflationsrate setzt ihren fallenden Trend fort. Letztere geht von 4.3 % auf 4.1 % zurück. Der Inflationsrückgang gerät ins Stocken. Dies liegt vor allem an auslaufenden Basiseffekte im Bereich der Energiepreise, die in den Frühjahrs- und Sommermonaten die Teuerungsrate deutlich gesenkt haben.

