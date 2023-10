Heidelberg (ots) -New Work, Digitalisierung und Selbstverwirklichung - Themen, die junge Berufseinsteigende in der sich rasant entwickelnden Arbeitswelt bewegen. Im neuen Podcast "Erfolgsfunk - über Purpose @ work" hat sich Reckitt mit Ronja Ebeling, Journalistin und Expertin für die Gen Z in der Arbeitswelt, zusammengetan, um in diese Themen einzutauchen und Ideen und Denkanstöße für den Karriereweg zu liefern.Die Podcast-Folgen gehen der Frage auf den Grund, was junge Berufseinsteigende umtreibt. Moderatorin Ronja Ebeling trifft dafür auf Expert:innen und bekannte Stimmen der Generation Z und wirft zudem in jeder Folge mit Mitarbeitenden von Reckitt auch einen Blick in die Praxis. Die Themen sind so vielseitig wie die pro Episode wechselnden Gäste: vom Austausch zu den Veränderungen durch die Digitalisierung mit Gründerin und Tech-Evangelist Mina Saidze über ein Gespräch zu den Chancen der Diversität am Arbeitsplatz mit Investorin, Bestseller-Autorin und Meinungsmacherin Tijen Onaran bis zur Diskussion über die Bedeutung der Sinn-Frage im Job mit Jugendforscher Kilian Hampel. Die Staffel wird abgerundet mit einem Deep Dive zu Personal Liberation mit Achtsamkeits-Expertin und Host der Netflix-Serie Queer Eye Germany Leni Bolt sowie einer Session zu Bewerbungstipps mit LinkedIn-Top Voice Ivana Tadic.Als freiberufliche Journalistin und Autorin beschäftigt sich Podcast-Moderatorin Ronja Ebeling u. a. mit neuen und vielfältigen Bildungs- und Karrierewegen und macht sich für ein faires Arbeitsumfeld und die Gleichberechtigung der Generationen stark. "Ich gehöre selbst zur Generation Z und kenne das Gefühl, wenn einen die Vielzahl an Möglichkeiten überfordert. Gemeinsam mit unseren vielfältigen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen möchte ich Young Professionals eine Art Kompass für die eigene Karriere an die Hand geben," fasst sie zusammen."New Work" macht den AuftaktIn der ersten Folge des Erfolgsfunks begrüßt Ronja Ebeling Gesine Schulz, um über "New Work" zu sprechen. People & Culture Consultant Gesine ist für ihren TikTok Auftritt als "die Personalabteilung" bekannt. Wo, wann und wie möchte ich arbeiten? Ist Workation sinnvoll? Wie gelingt eine gute Work-Life-Balance und wie funktioniert effektives Homeoffice? Im Podcast-Gespräch diskutieren beide über Veränderungen des Arbeitsplatzes und neue Erwartungen der jungen Generation an die Arbeitswelt. "Mir persönlich ist der gelungene Dialog zwischen allen Generationen wichtig, damit wir eine Arbeitskultur der Zukunft, auf Augenhöhe, schaffen. Wir sind alle in einem Boot. Also lasst uns drüber reden wie wir uns ALLE Wohlfühlen und in einem gesunden Workflow bleiben," ergänzt Gesine Schulz.In einem Blick in die Praxis mit Davina Kaiser von Reckitt werden "New Work" Chancen und Herausforderungen anschließend aus Unternehmens-Perspektive betrachtet. So erhalten Hörerinnen und Hörer weitere konkrete Tipps und Anregungen, wie sie ihren Arbeitsalltag ganz individuell effektiv gestalten können, was sie tun können, um im Berufsleben auf die mentale Gesundheit zu achten und bekommen einen konkreten Einblick, wie New Work bei Reckitt gelebt wird.Auf der Suche nach jungen TalentenDementsprechend viel Wert legt Reckitt auf eine offene Unternehmenskultur, die Freiraum und Flexibilität zur persönlichen Entfaltung ermöglicht - ob Remote oder im Büro, als Spezialisten oder Allrounder."Wir sind stolz darauf, vielfältige Berufs- und Karrierewege zu bieten und besonders junge Menschen beim Einstieg ins Arbeitsleben dabei zu unterstützen, sich in einem dynamischen Arbeitsumfeld erfolgreich zu entwickeln", sagt Guenter Bernhard, HR Director bei Reckitt. "Mit dem neuen Podcast-Angebot möchten wir darüber hinaus eine Plattform schaffen, um jungen Stimmen einen Raum geben, relevante Themen aus der aktuellen Arbeitswelt zu besprechen - und so den Zuhörenden weitere Unterstützung für den erfolgreichen Start in Berufsleben zu bieten."Als Zuhause beliebter Marken wie Durex, Finish und Sagrotan bietet Reckitt vielfältige Möglichkeiten für Praktikanten, Azubis und Hochschulabsolventen - ob im Marketing, Sales, Finance, Supply oder in der HR. Am deutschen Reckitt Standort in Heidelberg arbeiten Menschen aus 40 Nationen. In jungen, diversen und internationalen Teams erhält jede:r Einzelne die Möglichkeit, einen Beitrag für eine gesündere und saubere Welt zu leisten."Als Unternehmen mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten möchten wir unsere Arbeitgebermarke langfristig weiter stärken, um mit spannenden Talents ins Gespräch zu kommen und für eine Karriere in unserem internationalen Team zu begeistern. Mit dem neuen Podcast-Angebot haben wir die Möglichkeit die Gen Z in dem beliebten Audio-Format zu erreichen, welches genügend Raum bietet in relevante Themen der Arbeitswelt einzutauchen und in dem jede/jeder nach eigenen Wunsch reinhören kann - ob auf dem Weg zur Uni oder in einer Lernpause auf der Couch," ergänzt Michaela Kuhndörfer, Marketing Director DACH & Nordics.Die erste Folge des Podcast "Erfolgsfunk - über Purpose @ work" ist ab sofort auf Spotify verfügbar: https://open.spotify.com/episode/26kQfLHJ0tfkHSg3KZEZxT'si=799fb9fad76c4f87.Hörer und Hörerinnen können sich jede zweite Woche auf eine neue Folge freuen.Alle Podcast-Folgen im Überblick:#1 New Work: Zeit für Veränderung - mit Gesine Schulz#2 Win-Win: Individuelle Entfaltung als Schlüssel - mit Leni Bolt#3 Bewerben und Beyond: Karrieretipps - mit Ivana Tadic#4 Digital arbeiten: Karrieren im Wandel - mit Mina Saidze#5 Arbeitsplatzkultur der Vielfalt: Inklusion als Erfolgsfaktor - mit Tijen Onaran#6 Generation Sinn?: Purpose in der Arbeit - mit Kilian HampelProduziert wird der Podcast "Erfolgsfunk - über Purpose @ work" von Pool Artists.Mehr Informationen zur Karriere bei Reckitt finden Interessierte unter www.reckitt.de.