Bei Investitionen, die mit höheren, moralischen Zielen verbunden sind, besteht oft ein deutlicher Unterschied zwischen erklärten Absichten und dem, was Anleger wirklich wollen.Von Peter Rosenstreich, Head of Investment Products bei Swissquote Bei Investitionen, die mit höheren, moralischen Zielen verbunden sind, besteht oft ein deutlicher Unterschied zwischen erklärten Absichten und dem, was Anleger wirklich wollen. Wie sich häufig zeigt, wird «Nachhaltigkeit» ganz unterschiedlich verstanden und gewichtet, auch wenn Investoren dies nicht immer offen und klar zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...