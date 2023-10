Der deutsche Mittelstand ist auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang steigt auch das Interesse an hierzulande eher unbekannten Finanzierungsalternativen - eine davon sind sogenannte Nordic Bonds. Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Michael Schlitt, Dr. Susanne Ries und Mark Devlin.Nordic Bonds sind eine spezielle Form der Unternehmensanleihe, die sich in den skandinavischen Ländern als High Yield-Bonds ähnliche Instrumente etabliert haben. Seit einiger Zeit sind sie auch auf dem deutschen Markt anzutreffen. Ein Grund hierfür liegt darin, dass herkömmliche Corporate Bonds deutscher Mittelständler teilweise nur noch schwierig im Markt platzierbar sind. Zudem schätzen Emittenten den relativ geringen zeitlichen und dokumentarischen Aufwand, insbesondere aber den Zugang zu finanzstarken skandinavischen Investoren, denen das Instrument vertraut ist.In der Regel norwegischem oder schwedischem Recht unterliegend wurde dort eine besondere, weitgehend standardisierte Dokumentation entwickelt und insbesondere unter skandinavischen Investoren ein neuer Investorenkreis erschlossen. Während High Yield Bonds überwiegend festverzinslich sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...