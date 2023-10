Berlin - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Kritik wegen des Empfangs des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, verteidigt. "Ich sage es vielleicht etwas überzogen: Man muss sich in dieser Situation auch mit einem Teufel an einen Tisch setzen, um Schlimmeres zu verhindern", sagte Roth am Donnerstag dem TV-Sender "Welt".



Der SPD-Außenpolitiker verwies dabei auch auf die Krisendiplomatie und Bündnisse der USA in der Region. Katar habe Hamas finanziell unterstützt, so wie auch der Iran militärisch unterstützt habe. "Gerade weil wir an der Seite Israels stehen, ist es wichtig, dass der Kanzler mit den politisch Verantwortlichen spricht, um ihnen sehr deutlich zu sagen, was ihre Pro-Hamas-Politik für Konsequenzen mit sich bringt", so Roth.

