Ares Wealth Management Solutions schafft breiteren Zugang zu Ares' führender europäischer Direktkreditstrategie

Ares bietet zugängliche Investmentlösungen für Privatanleger in Europa und Asien an

Ares Management Corporation (NYSE:ARES) ("Ares"), ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen, gab heute die Auflegung des Ares European Strategic Income Fund ("AESIF") bekannt, eines neuen offenen Direktkreditfonds, der Privatanlegern in Europa und Asien Zugang zur europäischen Direktkreditstrategie von Ares bieten wird.

Ares startete seine europäische Direktkreditstrategie im Jahr 2007 und verschaffte sich damit einen First-Mover-Vorteil in einem im Entstehen begriffenen Markt. Seither wurden im Rahmen der europäischen Direktfinanzierungsstrategie mehr als 56 Mrd. EUR (61 Mrd. USD) an Kapital bereitgestellt, was eine langjährige und zykluserprobte Erfolgsbilanz untermauert. Heute ist Ares der größte Anbieter von Direktkreditlösungen auf dem europäischen Markt mit einem verwalteten Vermögen von über 55 Mrd. Euro (60 Mrd. US-Dollar) und mehr als 85 Anlageexperten in sechs Niederlassungen in London, Frankfurt, Paris, Stockholm, Amsterdam und Madrid (Stand: 30. Juni 2023).

AESIF ist die jüngste Ergänzung der Ares Wealth Management Solutions ("AWMS") Plattform und das erste Angebot in den Regionen Europa und Asien. Der AESIF nutzt die Stärke und den Umfang der führenden globalen Plattform für Privatkredite von Ares und seine umfassende Erfahrung in Europa, um ein stark diversifiziertes Portfolio bereitzustellen, das überwiegend aus direkt vergebenen, vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Krediten an leistungsfähige Unternehmen in Westeuropa besteht. Der AESIF soll den Anlegern eine Kerneinkommenslösung mit einem bedeutenden Schutz vor Verlusten und stabilen Renditen in einem Format bieten, das im Vergleich zu traditionellen alternativen Anlageprodukten niedrigere Mindestanlagebeträge aufweist.

"Die Erweiterung unseres Wealth-Produktangebots spiegelt das kontinuierliche Engagement von Ares wider, unserer schnell wachsenden Basis von globalen Privatanlegern verbesserte Anlagelösungen und Kundendienste zu bieten", so Raj Dhanda, Partner und Global Head of Wealth Management. "Mit Produkten, die die Anlageklassen Immobilien, private Kredite und Private Equity Secondaries abdecken, freuen wir uns darauf, weiterhin neue Angebote zu entwickeln. Außerdem setzen wir unsere Bestrebungen fort, die privaten Anlagelösungen von Ares in institutioneller Qualität für den Vermögensverwaltungssektor weltweit anzubieten."

"Als Pionier in der europäischen Direktkreditvergabe mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Anlage für institutionelle Anleger freuen wir uns, die Leistungsfähigkeit von Ares bei der Beschaffung und Ausführung von Krediten auch Privatanlegern zugänglich zu machen", so Blair Jacobson, Partner und Co-Head of European Credit. "Die derzeitigen Marktchancen gehören unserer Meinung nach zu den spannendsten, die wir seit Jahren gesehen haben, und unsere Position als kapitalstarke, globale Plattform verschafft uns Wettbewerbsvorteile bei der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen, um für unsere Investoren attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen."

"Dies ist ein interessanter Schritt, um den weltweiten Zugang zu den marktführenden Anlagestrategien von Ares zu ermöglichen", erklärte Mark Serocold, Partner und Head of Wealth Management Solutions EMEA. "Wir freuen uns, den AESIF auf den Weg zu bringen, der auf der Stärke unserer europäischen Direktkreditstrategie aufbaut und Privatanlegern in Europa und Asien einen breiteren Zugang zu unserer etablierten Produktpalette ermöglicht."

Seit der Einführung von AWMS im Jahr 2021 konzentriert sich Ares fortgesetzt auf die Skalierung seiner Vermögensplattform, um Finanzberatern und ihren Kunden Zugang zum Privatmarkt und zur Bildung zu verschaffen. Mit einem wachsenden Team von über 130 Fachleuten in Niederlassungen in den USA, Europa und Asien ist AWMS heute eine der am besten ausgestatteten Plattformen für Vermögensvertrieb und Kundenservice in der alternativen Branche.

Über Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen, der seinen Kunden ergänzende, primäre und sekundäre Investmentlösungen in den Anlageklassen Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur bietet. Wir sind bestrebt, flexibles Kapital bereitzustellen, um Unternehmen zu unterstützen und Werte für unsere Stakeholder und in unseren Gemeinschaften zu schaffen. Wir streben durch die Zusammenarbeit zwischen unseren Anlagegruppen über Marktzyklen hinweg konsistente und attraktive Anlagerenditen an. Zum 30. Juni 2023 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von rund 378 Milliarden US-Dollar und beschäftigte über 2.600 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

Ares Wealth Management Solutions

Als globale Marke der Ares Management Corporation beaufsichtigt Ares Wealth Management Solutions die Produktentwicklung, den Vertrieb, das Marketing und die Kundenverwaltung von Anlageangeboten für den globalen Kanal für die Vermögensverwaltung. AWMS sieht seine Aufgabe darin, Beratern und ihren Kunden Zugang zu innovativen, lösungsorientierten Anlagemöglichkeiten über die Plattform von Ares mit branchenführenden Primär- und Sekundärstrategien in den Anlageklassen Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur zu verschaffen. AWMS bietet institutionellen und privaten Anlegern ein breites Spektrum an Strukturen, verbunden mit einem ausgezeichneten Kundenservice und Bildungsressourcen, und hilft Anlegern, ihre Portfolios mit Privatmarktlösungen zu diversifizieren, die ein beständiges, langfristiges Wachstum anstreben. Weitere Informationen finden Sie unter www.areswms.com.

Die Anteile an AESIF wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates oder einer nicht-amerikanischen Gerichtsbarkeit registriert. Die Beteiligung an dem AESIF darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an eine "US-Person" oder auf deren Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S.-Wertpapiergesetzes und der geltenden einzelstaatlichen Gesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Daher dürfen "US-Personen" diese Pressemitteilung oder andere Materialien im Zusammenhang mit AESIF nicht erhalten und sollten nicht danach handeln oder sich darauf verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den geltenden Prospekt und die anderen Unterlagen sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Nachforschungen und Analysen von Ares, AESIF und den im jeweiligen Prospekt und anderen Materialien enthaltenen Informationen durchführen. Keine der in dieser Pressemitteilung oder in den anderen anwendbaren Materialien enthaltenen Informationen sind als Empfehlung zur Investition in Wertpapiere oder als Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung auszulegen. Potenzielle Anleger sollten die Informationen über Ares und AESIF sorgfältig prüfen und ihre eigenen Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und sonstigen Berater konsultieren, bevor sie eine Entscheidung über eine Investition in AESIF treffen.

Es kann nicht garantiert werden, dass der AESIF seine Investitionsziele erreicht oder sein Investitionsprogramm erfolgreich durchführen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anleger eine Rendite auf sein Kapital erhält, und daher sollte ein Anleger nur dann in AESIF investieren, wenn er in der Lage ist, einen Totalverlust seiner Anlage zu verkraften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011944429/de/

Contacts:

Investoren:

Charles Gans-Lartey, +1 212-515-3336

Carl Drake, +1 678-538-1981



Medien:

Brittany Cash, +1 212-301-0347

oder

Alexandra Douglass, +1 212-301-0391

media@aresmgmt.com media.europe@aresmgmt.com