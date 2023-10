Dem Schweizer Aktienmarkt machte am Donnerstag nicht nur seine defensive Ausrichtung zu schaffen. Vor allem die schwächeren Schwergewichte zogen den SMI in den negativen Bereich.Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt machte am Donnerstag nicht nur seine defensive Ausrichtung zu schaffen. Vor allem die schwächeren Schwergewichte zogen den SMI in den negativen Bereich. Zur negativen Stimmung trugen ab dem späten Nachmittag auch die dann publizierten US-Inflationsdaten bei. Analysten missfiel, dass der Inflationsrückgang in den USA ganz offensichtlich ins Stocken geraten ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...