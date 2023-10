Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten aus den USA haben Europas Börsen am Donnerstag im Zaum gehalten.Paris / London - Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten aus den USA haben Europas Börsen am Donnerstag im Zaum gehalten. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 , der am Mittag noch auf den höchsten Stand seit drei Wochen geklettert war, gab nach Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im September die Gewinne wieder ab. Er schloss mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 4198,23 Punkte.

