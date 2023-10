Neue Erweiterung erhöht die Produktionskapazitäten für Plasmid-DNA- (pDNA) und Boten-RNA- (mRNA) Projekte im Plasmid Center of Excellence von AGC

AGC Biologics, ein weltweit führender Vertragsentwickler und -hersteller in der biopharmazeutischen Industrie (CDMO), gab heute die Fertigstellung der Anlagenerweiterung für seine neue Produktionslinie für Plasmid-DNA (pDNA) und Boten-RNA (mRNA) am CDMO-Standort Heidelberg, Deutschland, bekannt.

Mit dieser Erweiterung und der zusätzlichen Produktionslinie ist AGC Biologics nun in der Lage, mehr Plasmidmaterial in hoher Qualität und GMP-Qualität anzubieten und das Dienstleistungsangebot für mRNA zu vergrößern. Die Erweiterung der Heidelberger Anlage nutzt hochmoderne Single-Use-Anlagen, die es AGC Biologics ermöglichen, verschiedene Projekte gleichzeitig in kürzerer Zeit und mit schnellerem Projektumsatz herzustellen und damit mehr Entwickler zu bedienen, die pDNA- und mRNA-Materialien benötigen.

Die neue Anlage umfasst einen optimierten Personal- und Material-Flow, neue Reinräume für Fermentation, Chromatographie, Laminarflow und API-Abfüllung, Bioreaktortechnologie für den Einmalgebrauch und mehr Lagerraum für die Verwaltung des eingehenden Materials. Die Erweiterungsmaßnahmen umfassten auch unabhängig voneinander betriebene Produktionseinheiten für die vor- und nachgelagerte pDNA-Verarbeitung, eine Linearisierung, eine mRNA-Produktionsanlage sowie eine Abfüllanlage, die dazu beiträgt, die Einhaltung der Vorschriften, die Qualität und die Flexibilität für jedes Projekt zu gewährleisten.

"Die neue Anlage in Heidelberg ist eine bemerkenswerte Weiterentwicklung für diesen Standort. Wir haben die neueste Single-Use-Technologie integriert, um unser einzigartiges Angebot an Plasmid-DNA und Boten-RNA zu stärken", so Dieter Kramer, Site General Manager, AGC Biologics Heidelberg. "Diese Erweiterung ergänzt unsere umfassenden Kompetenzen und versetzt uns in die Lage, Skalierbarkeit für die Herstellung zu erzielen und mehr Entwickler mit Bedarf an diesen Materialien weltweit zu bedienen."

AGC Biologics erwarb den Heidelberger Campus im Jahr 2016 und hat sich seitdem zum europäischen Center of Excellence für Plasmid-DNA des CDMO entwickelt, dank der 40-jährigen Erfahrung des Unternehmens in der mikrobiellen Fermentation, das Projekte von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase unterstützt. AGC Biologics nutzte dieses Wissen, um seine globalen pDNA- und mRNA-Dienstleistungen an diesem Standort zu etablieren und auszubauen. Heute bietet AGC Biologics Heidelberg umfassende Support-Leistungen für mikrobielle Wirkstoffe, Plasmid-Materialien, Ausgangsmaterial für in vitro transkribierte mRNA-Impfstoffe und Rohmaterial für adeno-assoziierte Vektoren und lentivirale Vektoren.

Wenn Sie mehr über die Anlage von AGC Biologics Heidelberg erfahren möchten, besuchen Sie www.agcbio.com/facilities/heidelberg.

