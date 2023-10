An der Börse ergab sich am Mittwoch kein vollkommen schlechter Eindruck. Die Bullen trauten sich zwar noch immer nicht so recht aus der Deckung, sie konnten sich aber deutlich besser gegenüber dem noch immer heftigen Gegenwind behaupten. Grüne Vorzeichen waren wieder öfter zu bewundern, doch an der hohen Nervosität hat sich nichts geändert.Anzeige:JinkoSolar (US47759T1007) gehörte vor Kurzem noch zu den größten Gewinnern, nachdem das Unternehmen ansehnliche Auslieferungszahlen seiner Tochter Jiangxi Jinko mitteilen ließ. Am ...

