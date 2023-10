In den vergangenen Wochen war Eissalat witterungsbedingt knapp. Zuletzt stieg die Warenverfügbarkeit jedoch wieder. Die hohe Sonneneinstrahlung hat das Wachstum angeregt, sodass einige Sätze zusammengeschoben worden sind, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Der Eissalatmarkt zeigt sich in der aktuellen 41. Woche im Gleichgewicht. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...