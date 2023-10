Die pflanzliche Produktion befinde sich derzeit im Notfallmodus und benötige dringend eine überarbeitete Pflanzenschutzpolitik. So seien in den letzten zehn Jahren fast hundert Pflanzenschutzmittel zurückgezogen worden, aber nur knapp 50 neue, alternative Wirkstoffe auf den Markt gelangt, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Die Bauern...

Den vollständigen Artikel lesen ...