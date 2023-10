In Marokko gab es in der Saison 2021/22 ein Rekordvolumen an Zitrusexporten. Seitdem ist das Volumen der Zitrusexporte allerdings deutlich zurückgegangen. Lokale Medien berichten, dass die Menge der Zitrusexporte für die Saison 2023/24 500.000 Tonnen erreichen soll. Dies entspricht einer Steigerung von 10 % gegenüber der Vorsaison. Bildquelle: Shutterstock.com In der Saison...

