Schätzungen zufolge werden die Lieferungen einen Monat vor dem Ende der Avocado-Saison 2023 nahe an den prognostizierten 700.000 Tonnen liegen. Die Lieferungen dieser Früchte beliefen sich in der letzten Woche auf insgesamt 1.318 Tonnen, was gemäß den wöchentlichen Lieferungen der Saison eine relativ geringe Menge ist. Allerdings ist das immer noch 22 % höher als in...

Den vollständigen Artikel lesen ...