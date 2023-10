Stark rückläufig waren erneut die Aufträge. An den für das Gesamtjahr 2023 gesetzten Zielen hält das Unternehmen fest, während für 2024 sinkende Ergebnisse erwartet werden.Zürich - Die auf Maschinen zur Blechbearbeitung spezialisierte Bystronic hat in den ersten neun Monaten 2023 weniger umgesetzt als im Jahr zuvor. Stark rückläufig waren erneut die Aufträge. An den für das Gesamtjahr 2023 gesetzten Zielen hält das Unternehmen fest, während für 2024 sinkende Ergebnisse erwartet werden. In den Monaten Januar bis September fiel der Umsatz von Bystronic um 4,4...

