The following instruments on XETRA do have their first trading 13.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.10.2023Aktien1 ID1000186505 Pertamina Geothermal Energy Tbk, PT2 AT0000A36HH9 Strabag SE BZRAnleihen1 US29273VAT70 Energy Transfer L.P.2 US71654QDP46 Petróleos Mexicanos3 XS2703627021 John Deere Bank S.A.4 FR001400L248 THALES S.A.5 US500769KA14 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 FR001400L263 THALES S.A.7 XS2705604234 Banco Santander S.A.8 BE0002970516 Belfius Bank S.A.9 USF11494BZ77 BPCE S.A.10 USF11494BY03 BPCE S.A.11 USF11494BX20 BPCE S.A.12 FR001400LFC1 Caisse des Dépôts et Consignations13 USU1638HAC17 Civitas Resources Inc.14 US29273VAR15 Energy Transfer L.P.15 FR001400LCK1 Indigo Group S.A.S.16 USY5S5CGAA01 LG Energy Solution Ltd.17 US29273VAU44 Energy Transfer L.P.18 US29273VAS97 Energy Transfer L.P.19 US500769KB96 Kreditanstalt für Wiederaufbau20 FR001400L255 THALES S.A.