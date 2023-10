NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Fraport den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 7. November eher schlechte Nachrichten. Das Kursziel wurde von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der verzögerten Erholung des Verkehrsaufkommens in Frankfurt, des hohen Verschuldungsgrads und der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sei sie für den Flughafenbetreiber nun vorsichtiger gestimmt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 23:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 00:15 / BST

DE0005773303