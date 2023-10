Was ist an einem Freitag, dem 13. nur passiert, dass er zum Unglückstag wurde? Schon Adam und Eva haben schlechte Erfahrungen gemacht. Schuld hat auch die Zwölf.Was ist an einem Freitag, dem 13. nur passiert, dass er zum Unglückstag wurde? Schon Adam und Eva haben schlechte Erfahrungen gemacht. Schuld hat auch die Zwölf. Fällt der 13. Tag eines Monats auf einen Freitag, sind manche besonders umsichtig. Bis zu dreimal kann der vermeintliche "Unglückstag" im Kalender anstehen. In diesem Jahr droht das vermeintliche Unglücksdatum zweimal: im Januar 2023 und...

Den vollständigen Artikel lesen ...