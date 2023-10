Der Konzern baut im aargauischen Stein eine neue Abfüllanlage für Antikörper-Wirkstoffe.Basel - Der Pharmazulieferer Lonza investiert weiter in den Produktionsstandort Schweiz. Der Konzern baut im aargauischen Stein eine neue Abfüllanlage für Antikörper-Wirkstoffe. Mit diesem Ausbau werden 115 neue Stellen geschaffen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Lonza habe in Stein den Ausbau der Zusammenarbeit mit einem wichtigen Hersteller von biopharmazeutischen Produkten vereinbart...

Den vollständigen Artikel lesen ...