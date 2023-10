Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Folge 58: Pillar II - die globale Mindeststeuer In der aktuellen Folge des "Finance Friday" sprechen wir über ein Thema, das uns im Finanzministerium schon seit geraumer Zeit beschäftigt - die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. In Fachkreisen auch als Pillar II, also zweite Säule, bekannt. Darüber, warum es so eine Mindeststeuer braucht, wie lange die Verhandlungen gedauert haben und welche Unternehmen konkret davon betroffen sind, sprechen Finanzminister Magnus Brunner und der Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht im Finanzministerium, Gunter Mayr. Viel Spaß beim Hören! ?? Für Neuigkeiten aus dem Finanzressort und Einblicke in den ...

