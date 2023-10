Vermeidung von Emissionen und Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien sollen "prioritär" sein, schrieb die Bundesregierung in ihrem viel zitierten Artikel "CCU/CCS: Baustein für eine klimaneutrale und wettbewerbsfähige Industrie". Die Abscheidung und Verpressung von CO2 biete sich "vor allem" bei "unvermeidbaren bzw. schwer vermeidbaren" Emissionen aus Industrie und Abfallwirtschaft an. Schon im Positionspapier "CCS: Stoppt den […]Vermeidung von Emissionen und Ersatz fossiler durch erneuerbare Energien sollen "prioritär" sein, schrieb die Bundesregierung in ihrem viel zitierten Artikel "CCU/CCS: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...