Wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte, sanken die Exporte im September im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent.Peking - Chinas Aussenhandel hat sich im September nicht so schwach entwickelt wie befürchtet. Das gilt als Zeichen einer Stabilisierung der zweitgrössten Volkswirtschaft. Wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte, sanken die Exporte im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent. Die Importe gingen im Jahresvergleich ebenfalls um 6,2 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vormonat legte der chinesische...

