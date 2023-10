Der amerikanische Energiekonzern EQT Corporation (ISIN: US26884L1098, NYSE: EQT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15,75 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal (15 US-Cents) ist dies eine Erhöhung der regulären Dividende um 5 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2023 (Record date: 8. November 2023). Auf Jahressicht hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber damit 0,63 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...