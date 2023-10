Der Preisdruck für Unternehmen hat im September noch weiter nachgelassen. Es ist der fünfte Monat in Folge, in dem die Preise rückläufig sind.Neuenburg - Der Preisdruck für Unternehmen hat im September noch weiter nachgelassen. Es ist der fünfte Monat in Folge, in dem die Preise rückläufig sind. So lag der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) im September bei 108,6 Punkten, was einem Rückgang um 0,1 Prozent im Vergleich zum August entspricht, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...