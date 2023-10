Der in die Pleite gerutschte Biomethanhändler bmp greengas steht vor der Rettung. Der Mutterkonzern EnBW will den Insolvenzplan finanzieren und den Gläubigern ein Angebot unterbreiten. Der Energiekonzern EnBW plant, die Geschäfte des insolventen Biomethanhändlers bmp greengas GmbH fortzusetzen. Dazu hat das Unternehmen vor der Gläubigerversammlung am 12. Oktober 2023 in Karlsruhe ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans abgegeben. Die bmp befindet sich seit dem 1. August 2023 ...

