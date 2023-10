Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Rohstoff-Konzern Glencore begibt eine Anleihe (ISIN USU37818BL19/ WKN A3LPD1) im Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 6,5% erhalten. Die Zinszahlung werde halbjährlich geleistet, erstmalig am 06.04.2024. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 06.10.2033 festgelegt. Diese Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handelbar. Von Moody's gebe es ein Baa1 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 12.10.2023) (13.10.2023/alc/n/a) ...

