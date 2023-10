Heute im gabb: Um 10:45 liegt der ATX TR mit -0.04 Prozent im Minus bei 6999 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Mayr-Melnhof mit +0.93% auf 119.7 Euro, dahinter AT&S mit +0.65% auf 26.21 Euro und Addiko Bank mit +0.60% auf 12.475 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15342 ( -0.22%, Ultimo 2022: 13923, 10.19% ytd). - In den News: Frequentis, Wienerberger, Post, Kontron, Aktien-Einschätzung- Nachlese: Pierer Mobility 3. Österreich-Presenter der 2024er-Podcast-Roadshow in Deutschland, Madlen Stottmeyer- Kurze zu Kapsch TrafficCom- Unser Robot sagt: CA Immo, Telekom Austria, EVN und weitere Aktien auffällig; Attila Dogudan führt im CEO-Ranking- Vorstandsinterview: Agrana- Börsegeschichte 13.10.: Der beste Tag in der Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...