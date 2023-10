Kann diese Nachricht den Absturz der Volkswagen-Aktie aufhalten? Heute präsentierte der Konzern aus Wolfsburg nämlich seine Absatzzahlen. Und siehe da: In einem Bereich legten die Auto-Verkäufe um 45 Prozent zu. Was Anleger jetzt mit der Aktie machen sollten. Zuletzt hatte die Aktie von Volkswagen immer weiter abgegeben. Schon in den vergangenen Monaten hatte das Papier kontinuierlich verloren, doch seit Mitte Juli ging es dann nochmal stärker abwärts. ...

