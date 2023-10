Die Plattform Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg hat einen neuen Geschäftsführer. Jürgen Scheurer folgt auf Franz Pöter. Jürgen Scheurer ist neuer Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg (PEE BW). Das teilte der Verband mit. Scheurer folgt auf Franz Pöter, der nun zum Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW gewechselt ist. Der 57-jährige bringe langjährige Erfahrungen in der Energiebranche mit, unter anderem in der Windenergie, Photovoltaik und dem Stromnetzausbau. ...

